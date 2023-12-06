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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات | نصائح مهمة للحفاظ على ناقل الحركة في سيارتك.. 5 عربات مستعملة بأسعار تبدأ من 140 ألف جنيه

صدى البلد

 

 

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

نصائح مهمة للحفاظ على ناقل الحركة في سيارتك

يعتبر ناقل الحركة من أهم القطع داخل السيارة فهو المسئول عن تغيير السرعات وتمكين السيارة من السير على سرعات مختلفة، وعند تلفه يحتاج إلى تكاليف باهظة لإصلاحه.

 

5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 140 ألف جنيه

يبحث العديد من المُشترين عن اقتناء سيارات مُستعملة بأسعار اقتصادية مناسبة، نظراً لزيادة أسعار السيارات الجديدة مؤخراً، حيث تعتبر حلاً بديلاً عنها.

 

سعر BMW X7 موديل 2024 الجديدة

تقدم العلامة التجارية الألمانية BMW أسطولاً متنوعاً من السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات "كروس أوفر" ، أبرزها الفئة X الشهيرة، وتعتبر X7  موديل 2024 أغلاها سعراً في السوق المصري.

 

فرصة.. بيجو 508 موديل 2023 بخصم 70%

تقدم العلامة التجارية بيجو باقة من أقوى سيارات السيدان والكروس أوفر بالسوق المصري، وشهدت سيارة بيجو 508 تخفيضاً يصل الى 70% على قيمة الوديعة البنكية الخاصة بها ضمن مبادرة سيارات المغتربين التي أعلنت عنها الحكومة المصرية.

 

لفترة محدودة.. سكودا سوبيرب موديل 2023

تجمع السيارة سكودا سوبيرب موديل 2023 بين الفخامة وقوة الأداء الرياضي للعلامة التجارية الفرنسية، وتعتبر من أهم السيارات المرشحة للاستيراد من الخارج بعد تخفيض قيمة الوديعة البنكية الخاصة 70%.

BMW X7 بيجو سكودا سوبيرب ناقل الحركة الحركة

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