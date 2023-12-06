رئيس حزب الإصلاح والنهضة: انتخابات المصريين في الخارج كانت بروفة مهمة للداخل

قال الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن انتخابات المصريين في الخارج، لاختيار رئيس الجمهورية القادم، كانت بروفة مهمة خاصة مع كثافة التوافد والإقبال.

وأضاف الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الانتخابات الرئاسية شديدة الأهمية، وتصويت المصريين في الخارج كانت مبشرة للانتخابات الرئاسية في الداخل.

وتابع الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن إقبال المصريين في الخارج على الانتخابات الرئاسية يعبر عن حب المصريين بوطنهم وارتباط المصريين في الخارج بوطنهم.