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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القضاء الإيراني يصدر حكما مغلظا على قتـ.لة قاسم سليماني

صدى البلد

أصدرت المحكمة العامة والحقوقية في طهران، اليوم الأربعاء حكما على قتلة قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.


وأفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن "المحكمة حكمت على الولايات المتحدة الأمريكية و41 شخصا طبيعيا واعتباريا آخر في أمريكا بدفع 49 مليار و770 مليون دولار بسبب ضلوعهم في اغتيال قاسم سليماني".

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وطالب رئيس لجنة المتابعة القانونية والدولية الخاصة في إيران، عباس علي كدخدايي، الولايات المتحدة الأمريكية بتسليم المتهمين باغتيال قائد الحرس الثوري السابق قاسم سليماني، إلى طهران.

وأوضح كدخدايي، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة ملزمة بمحاكمة المتهمين باغتيال سليماني، أو تسليمهم لإيران، وفقا لبنود اتفاقية منع الجرائم المرتكبة بحق الأشخاص المتمتعين بحماية دولية لعام 1973.

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القضاء الإيراني يصدر حكما مغلظا على قتـ.لة قاسم سليماني

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