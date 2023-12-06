اعرف بلدك.. محافظ الدقهلية يوجه باستقبال وفد طالبات إحدى المدارس بالمنصورة

وجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية باستقبال وفد طالبات مدرسة أحمد زويل بالمنصورة ووفد المدرسة المرافق لهم لتفقد وزيارة متحف اعلام الدقهلية بديوان المحافظة لغرس روح الانتماء وتنمية الوعي لدي التلاميذ ، وليتعرفوا علي تاريخ وإنجازات واسهامات أعلام الدقهلية من الأئمة والعلماء والأدباء والشعراء وكيف كان لهم تأثير كبير في كافة المجالات ليكونوا قدوه لهم في مستقبلهم.



ومن جانبه أوضح " مختار " بأن برنامج المبادرة المشار اليها "اعرف بلدك" يتضمن تعريف أبنائنا من تلاميذ وطلاب المدارس بالتاريخ العريق لمحافظتهم الدقهلية ودورها في الانتصارات علي مر العصور وموقعها الفريد بين المحافظات وكذلك مناطقها السياحية والاثرية، هذا بالإضافة إلى الأعلام من أبناء المحافظة الذين أنجبتهم الدقهلية وكان لهم دورهم وتأثيرهم في كافة مجالات الحياة الإنسانية العلمية والأدبية والفكرية والفنية والسياسية وأيضا الدينية، وكذلك تعريف الأبناء بحجم الإنجازات وبالمشروعات القومية التي تتم علي ارض المحافظة في كافة المجالات بما يعزز في نفوسهم الانتماء للوطن باعتبار أن الدقهلية إحدى المحافظات المصرية الكبرى وتستهدف التوعية وغرس الانتماء للحفاظ علي المنجزات لصالح الأجيال المتعاقبة.

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