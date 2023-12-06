مصر تنتخب رئيسها.. تجهيز 451 لجنة لاستقبال 3 ملايين ناخب بأسيوط

أنهت محافظة أسيوط ، استعداداتها للانتخابات الرئاسية المقرر إقامتها أيام 10 و 11 و 12 ديسمبر الجاري من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءا .

محافظ أسيوط يجتمع برؤساء المراكز والأحياء

حيث عقد اللواء عصام سعد محافظة أسيوط، اجتماعا برؤساء المراكز والأحياء ومديري المديريات للتأكد من انتهاء كافة الإجراءات بالانتخابات الرئاسية من تجهيز مقار اللجان وتوافر الأطقم الطبية وتجهيز غرف العمليات الخاصة بمتابعة العملية الانتخابية ، لافتا إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بين أجهزة المحافظة وإنهاء كافة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالمقار الانتخابية بنطاق المحافظة وإمدادها بكافة المستلزمات لضمان سير العملية الانتخابية في هدوء ويسر لتخرج عملية الانتخابات بالشكل الحضاري والديمقراطي الذي يعكس مدى وعي المواطنين بحقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون.

توفير مقاعد لكبار السن

وكلف محافظ أسيوط، رؤساء المراكز والأحياء والجهات المعنية بالمتابعة الميدانية بالمرور على كافة اللجان الانتخابية للاطمئنان على مدى جاهزيتها لاستقبال العملية الانتخابية ومتابعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلى اللجان ورفع كفاءة الشوارع والإنارة والنظافة ورفع أي إشغالات وتم التأكيد على توفير مقاعد ومظلات باللجان وأماكن وساحات انتظار وعدداً من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن بكافة المقار الانتخابية والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير مكان مؤمن للصناديق، وتوفير كافة سبل الراحة من أدوات ومستلزمات للمشاركين في العملية الانتخابية، فضلاً عن مراجعة المراكز الانتخابية والمقرات والتأكد من وجود مصدر كهرباء احتياطي بديل من خلال مولدات الديزل بالتنسيق مع شركة الكهرباء مع تواجد طاقم الصيانة لإجراء أعمال الصيانة اللازمة وكذلك مراجعة وسائل الإطفاء بمعرفة الحماية المدنية فضلاً عن رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والتنسيق مع مرفق الإسعاف لمواجهة أي طارئ وتوزيع سيارات الإسعاف بشكل متكافئ والربط المباشر بين المسعفين ورؤساء اللجان للتيسير في حالة نقل أية حالات مرضية طارئة.

تجهيز 451 لجنة فرعية

وانتهت المحافظة ، من تجهيز 15 لجنة عامة مقسمة إلى 402 مركز انتخابي و451 لجنة فرعية لاستقبال 2 مليون و955 ألف و21 ناخب مقيدين بالكشوف الانتخابية من مواطني المحافظة من إجمالي 5 ملايين و 104 ألف و 737 مواطن إجمالي عدد سكان المحافظة حسب تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

6 لجان للوافدين

كما انتهت المحافظة من تجهيز 6 لجان للوافدين لتمكين المواطنين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بنطاق المحافظة، وتسهيلاً عليهم وفقًا لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية ،وتتمثل في لجنة بمقر جهاز مدينة أسيوط الجديدة بمدينة أسيوط الجديدة، ولجنة بنادي أعضاء هيئة التدريس التابع لجامعة أسيوط بجوار مسجد عمر مكرم بحي غرب ، ولجنة بنادي أعضاء هيئة التدريس التابع لفرع جامعة الأزهر بميدان أسماء الله الحسنى بحي شرق ولجنة بمقر مجلس ومدينة أبوتيج، ولجنة بمقر مجلس ومدينة ديروط، ولجنة بالمنطقة البترولية بجحدم بمركز منفلوط.

إطلاق حملة صوتك قوة

واطقلت محافظة أسيوط حملة "صوتك قوة" لحث المواطنين على النزول والمشاركة والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 والتي ستبدأ عملية الاقتراع والتصويت بها في الداخل على مدار أيام 10 و11 و12 ديسمبر، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءاً.

وتهدف الحملة توعية المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم في اللجان الانتخابية تفعيلاً لحقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون، فضلاً عن القيام بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي والتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة لتذليل أية عقبات في سبيل تمكين المواطنين من المشاركة بالاستحقاق الانتخابي لخروج العرس الانتخابي بالصورة اللائقة .

غرف عمليات لمتابعة سير الانتخابات

وأعلنت المحافظة عن انعقاد غرفة العمليات الرئيسية وإدارة الأزمات بالمحافظة والتنسيق والربط مع كافة الأجهزة وغرف العمليات الفرعية بالأحياء والجهات المعنية لمتابعة الأحداث أولا بأول مشيرًا إلى أنه تم تخصيص أرقام (2135858/088) أو رقم (2135727/088) لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين والرد عليها ،على مدار 24