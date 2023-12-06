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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

احذر الشبورة المائية وانعدام الرؤية على الطرق السريعة.. صور

صدى البلد

رصدت عدسة صدى البلد صوراً، للطرق بعد وجود شبورة مائية وانعدام للرؤية في صباح اليوم الاربعاء.

وأعلنت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة للمرور، عن عودة الحركة المرورية على ثلاثة طرق مختلفة، بعد توقفها بسبب الشبورة المائية وانعدام الرؤية.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة للمرور، أفادت بغلق طريق القطامية - العين السخنة، وطريق أسيوط الصحراوي الغربي وطريق الفيوم الصحراوي بسبب ظهور الشبورة المائية، وأهابت بقائدي المركبات الالتزام بالتعليمات المرورية، وعقب زوال الشبورة تم فتح الطرق من جديد.

وكانت وزارة الداخلية نصحت في رسالة عاجلة، بضرورة الحذر الشديد أثناء القيادة على الطريق بسبب ظاهرة الشبورة المائية على الطرق الصحراوية والسريعة، ووجهت وزارة الداخلية نصائح لقائدي المركبات على الطرق والمحاور بضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة أثناء القيادة تجنبا لوقوع الحوادث.

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أثناء القيادة الادارة العامة للمرور التعليمات المرورية الحركة المرورية الطرق الصحراوية القطامية - العين السخنة الفيوم الصحراوي حركة المرورية شبورة مائية

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