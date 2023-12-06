الداخلية تضبط 767 قضية حيازة وإتجار بالآثار خلال عام

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب بقصد البحث عن الآثار وحيازتها والإتجار بها.

ونجحت أجهزة وزارة الداخلية خلال الفترة (من 1 /1/ 2023 إلى 3 /12/ 2023) فى ضبط 767 قضية، منها 366 قضية بإجمالى 1052 متهم عبارة عن (17) قضية حيازة آثار والإتجار بها و (275) قضية تنقيب عن الآثار و(64) قضية تهريب آثار وعملات أثرية و(4) قضايا نصب آثار و قضية سرقة لوحات أثرية و(5) قضايا عثور على الآثار و401 قضية فى مجال التعدى على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.