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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: توجيهات الرئيس بالاهتمام بسياحة اليخوت خطوة مهمة للترويج للمقصد المصري وجذب الاستثمارات

شياحة اليخوت
شياحة اليخوت

قال نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة، بإعطاء أهمية خاصة لملف سياحة اليخوت؛ بمثابة خطوة مهمة للترويج للسياحة المصرية، وجذب أقطاب سياحة اليخوت، وتنظيم رحلات لأشهر العاملين والخبراء بالمجال.

وأوضح الخبيري، في تصريحات صحفية له، أن الاهتمام بسياحة اليخوت تعمل على جذب مزيد من الاستثمارات، من خلال تعزيز بيئة الاستثمار ووضع حوافز جديدة لجذب المستثمرين وزيادة الغرف السياحية، بجانب دعم الفنادق والمنشآت السياحية المتعثرة ومساعدتها على النهوض و تقسيط المستحقات والغرامات المتأخرة عليها.

وأكد عضو مجلس النواب، ضرورة تحويل مصر من بلد يبيع منتج سياحي الى بلد سياحي، والاهتمام بالموظفين والعاملين بالقطاع وتدريبهم على أعلى مستوى، والارتقاء بجودة الخدمات بالفنادق.

وأشار النائب نادر الخبيري، إلى ضرورة خلق أسواق جديدة للسياحة المصرية وإطلاق حملات ترويج عالمية، تستهدف تغير الصورة الذهنية التي تسعى الجماعات المتطرفة وتطوير الظلام في الغرب ترويجها، والتأكيد على حالة الاستقرار ومعدلات الأمان التي وصل لها الشارع المصري.

وتابع عضو مجلس النواب، أن سياحة اليخوت تعد من أنواع السياحة الغالية وتخص فئة معينة وكان الاهتمام بها فى مصر قليل، وإجراءات دخول اليخوت الأجنبية لمصر كان أمر بالغ الصعوبة، فيتطلب الحصول على 13 موافقة لجهات مختلفة، ما يجعل الأمر يمثل معاناه لصاحب اليخت.

سياحة اليخوت النواب مجلس النواب السيسي عبدالفتاح السيسي

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