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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

هدية الرئيس.. 10 معلومات عن كوبري منسي العائم بعد اصطدام سفينة حاويات به

الحادث
الحادث

شهد المجري الملاحي لقناة السويس، عصر اليوم الأربعاء، حادثا عابرا، باصطدام سفينة حاويات بكوبري منسي العائم بمحافظة الإسماعيلية، بالكيلو 74 ترقيم القناة.

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وانفرد «صدي البلد» بنشر الصور الأولي للحادث العابر، والتي أوضحت مدي تأثر الكوبري العائم الذي يحمل اسم الشهيد أحمد منسي، احد شهداء القوات المسلحة، وافتتحه  الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

ويعود هذا الكوبري العائم بالفائدة على أهالي محافظات بورسعيد والسويس والإسماعيلية وشمال وجنوب سيناء، وقد أطلق اسم الشهيد العقيد أحمد منسي على الكوبري تخليدًا لذكرى الشهداء.


وقد حضرت أسرة الشهيد أحمد منسي فعاليات تجريب الكوبري بدعوة من الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس السابق.


• يقع كوبري الشهيد أحمد منسي العائم بمنطقة نمرة ٦ بمدينة الإسماعيلية.
• يبلغ طول الكوبري ٣٥٠ مترًا.
• تتمثل أهميته في التكامل مع مرفق المعديات والأنفاق في التخفيف عن كاهل المواطنين عند الانتقال بين شرق القناة وغربها.
• توفير البنية التحتية اللازمة للمجتمعات العمرانية الجديدة شرق القناة وعلى رأسها مدينة الإسماعيلية الجديدة.
• ربط سيناء بباقي محافظات مصر لدعم المشروعات التنموية الجاري تنفيذها بمنطقة القناة.
• يتكون الكوبري من جزأين شرقي وغربي، ويتكون كل منهما من ٣ بنتونات تعمل كجزء واحد يدور على محور بجانب المرسى ليتمكن من الدوران في أثناء الغلق والفتح.
• العرض الكلي للكوبري بجزأيه الشرقي والغربي ١٥ م.
• يبلغ عرض حارات السيارات ٧ م.
• عرض حارة المشاة متران وارتفاعها ١,٦٥ م.
• بلغ وزن الألواح الحديدية المستخدمة في بناء الكوبري بالكامل ٢٩٦٠ طنًّا.

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الاسماعيلية الرئيس عبد الفتاح السيسي الشهيد أحمد منسي المجرى الملاحي لقناة السويس المجرى الملاحي رئيس هيئة قناة السويس رئيس هيئة قناة السويس السابق رئيس عبد الفتاح السيسي كوبرى الشهيد احمد منسى

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