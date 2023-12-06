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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كيف استعدت محافظة الإسماعيلية للانتخابات الرئاسية 2024؟

مبني محافظة الإسماعيلية
مبني محافظة الإسماعيلية

تجري الاستعدادات بمحافظة الإسماعيلية لإجراء الانتخابات الرئاسية 2024 على قدم وساق، بمشاركة الجهاز التنفيذي والقوى السياسية والكيانات الطبيعية والحزبية.

توفير سبل الراحة للمواطنين.. آخر استعدادات محافظة الإسماعيلية لانطلاق عملية الانتخابات الرئاسية


وواصل محمد أنيس، السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، جولاته التفقدية لعدد من المقار الانتخابية بمركزي بالمراكز والمدن؛ وذلك للوقوف على جاهزية تلك المقرات وإزالة أي معوقات؛ لضمان سير العملية الانتخابية لاختيار رئيس للجمهورية والمقرر انعقادها أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري في سهولة ويسر.

وخلال الجولات، يتابع السكرتير العام أعمال رفع القمامة والمخلفات ودهان المقرات الانتخابية من الخارج والبلدورات، وتجميل وتطوير محيط المدرسة، وذلك بحضور رؤساء المدن وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، ومديري الإداراة التعليمية.

وذلك للتأكد من توافر جميع الخدمات والتسهيلات اللازمة لتيسير إجراءات العملية الانتخابية على المواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وأكد "أنيس" ضرورة تزويد المقرات الانتخابية بكشافات الإنارة؛ من أجل توفير إضاءة جيدة.

هذا إلى جانب ضرورة إقامة فراشة وتندات وأماكن انتظار جيدة التهوية، والعمل على توفير وسائل الراحة والأمان للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية القادمة.

كما وجَّه "أنيس" بإعداد خطة بديلة لأماكن دخول وخروج الناخبين في أوقات الذروة وزيادة الإقبال على العملية الانتخابية.

يشار إلى أن عدد المقرات الانتخابية على مستوى مراكز ومدن محافظة الإسماعيلية 184 مقرًا انتخابيًا، وتعداد سكان المحافظة مليون و442 ألف و402 نسمة، ومن لهم الحق القانوني في التصويت 963 ألفا و273 ناخب، وعدد لجان الوافدين 10 لجان، وعدد اللجان العامة 10 لجان.

على أن يكون عدد اللجان بحي أول 7 لجان، حي ثانٍ 28 لجنة، حي ثالث 14 لجنة، مركز الإسماعيلية 23 لجنة، أبوصوير 23 لجنة، القصاصين 13 لجنة، التل الكبير 14 لجنة، القنطرة شرق  9 لجان، القنطرة غرب 19 لجنة، فايد 34 لجنة.

اجراء الانتخابات الرئاسية محافظة الاسماعيلية

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