ضبط 6 أطنان سولار قبل بيعها بالسوق السوداء في حملة تموينية بسوهاج

تمكنت مديرية التموين بمحافظة سوهاج من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من السولار المدعم، بعدما ضبطت سيارة محملة بنحو 6 أطنان و100 لتر من المواد البترولية بمركز أخميم، قبل إعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

جاء ذلك خلال حملة رقابية مكبرة شنتها مديرية التموين بمركز أخميم، في إطار جهودها لمواجهة تهريب المواد البترولية المدعمة والتصدي لمحاولات التلاعب بها، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، تنفيذًا للقوانين والقرارات المنظمة لتداول المنتجات البترولية.

ضبط سيارة محملة بالسولار في أخميم

وجاءت الحملة بتوجيهات الدكتور سامح توني، وكيل وزارة التموين بسوهاج، وبإشراف جمال عبدالناصر، مدير إدارة تموين أخميم، وبمشاركة حازم أحمد فرغل، رئيس الرقابة التموينية، وعبدالرحيم رجب، رئيس الرقابة التجارية، وبالتعاون مع مباحث التموين.

وأسفرت أعمال التفتيش والرقابة عن ضبط سيارة محملة بنحو 6.1 طن من السولار، تبين أنها كانت معدة للتهريب وإعادة طرح حمولتها للبيع بالسوق السوداء، بالمخالفة للقواعد المنظمة لتداول المواد البترولية المدعمة.

وعلى الفور، جرى التحفظ على السيارة وكمية السولار المضبوطة، لمنع التصرف فيها أو إعادة تداولها بصورة غير قانونية، كما حررت الجهات المختصة المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

وتأتي الحملة ضمن جهود مديرية التموين بسوهاج لتكثيف الرقابة على الأسواق ومحطات الوقود ووسائل نقل المواد البترولية، والتصدي لمحاولات الاستيلاء على المنتجات المدعمة وإعادة بيعها بطرق غير مشروعة.