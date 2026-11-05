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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يتابع تكثيف أعمال النظافة ورفع 667 طنا من بؤر المخلفات

رفع تلال القمامة
رفع تلال القمامة
الغربية أحمد علي

تابع اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، تكثيف أعمال النظافة ورفع بؤر المخلفات والتراكمات بمختلف المراكز والمدن والأحياء، موجهًا باستمرار الحملات اليومية وسرعة التعامل مع البؤر ورفعها أولًا بأول، للارتقاء بمستوى النظافة والحفاظ على المظهر الحضاري.

توجيهات محافظ الغربية 

وأسفرت الأعمال عن رفع 667 طنًا، بواقع 100 طن بحي أول المحلة الكبرى، و92 طنًا بمركز ومدينة زفتى، و80 طنًا بمركز ومدينة كفر الزيات، و60 طنًا بكل من مركز طنطا، وحي ثان طنطا، ومركز ومدينة السنطة.

كما تم رفع 45 طنًا بحي أول طنطا، و40 طنًا بكل من مركز ومدينة سمنود ومركز ومدينة بسيون، و30 طنًا بكل من مركز ومدينة المحلة الكبرى، وحي ثان المحلة الكبرى، ومركز ومدينة قطور.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأكد محافظ الغربية استمرار تكثيف حملات النظافة بجميع أنحاء المحافظة، والمتابعة المستمرة لأعمال الوحدات المحلية، وسرعة رفع المخلفات والتراكمات، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري بمختلف المراكز والمدن والأحياء.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل رفع كفاءة تلال واكوام القمامة

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