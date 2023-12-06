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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إجراء عاجل من أمريكا ضد حماس

أمريكا
أمريكا

قال وزير العدل الأمريكي، ميريك جارلاند، إن أمريكا تحقق في جرائم زعم أنها مرتبطة بحركة حماس ضد مواطنين أمريكيين خلال هجومها على إسرائيل وتعتزم تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.

وزعم جارلاند، في مؤتمر صحفي: “قتل أكثر من 30 أمريكيا وخطف عددا أكبر في هجوم 7 أكتوبر.. سوف نحقق في هذه الجرائم ونقدم هؤلاء الأشخاص إلى العدالة".

وكانت صحيفة “هاآرتس” الإسرائيلية، أفادت اليوم الأربعاء، بأن كبار قادة الجيش الإسرائيلي أجروا مشاورات عاجلة في الليلة التي سبقت 7 أكتوبر بشأن هجوم محتمل لحركة حماس.

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حماس كانت تجري تدريبا على حدود غزة قبل 7 أكتوبر

وأوضحت “هاآرتس”، أن “الحاضرين للاجتماع في وزارة الدفاع خلصوا إلى أن حماس كانت تجري تدريبا على حدود غزة ولا تستعد لهجوم”.

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