السفر مجانا.. بشرى لجماهير الأهلي قبل مواجهة شباب بلوزداد في الإسكندرية

ينظم النادي الأهلي رحلات مجانية لجماهير الأهلي إلى مدينة الإسكندرية، بعد غد الجمعة؛ لمؤازرة الفريق الأول لكرة القدم في مباراته أمام شباب بلوزداد الجزائري، ضمن الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويبدأ تجمع الجماهير، من الحادية عشرة من صباح بعد غد الجمعة، أمام بوابات فرع النادي بالشيخ زايد، على أن تتحرك الأتوبيسات إلى الإسكندرية، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

ويستوجب اصطحاب كل مشجع أهلاوي تذكرة المباراة، وبطاقة فان آي دي الخاصة به، كما يحظر اصطحاب أي أدوات تتعارض مع سلامة المشجعين.