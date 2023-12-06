تهدد الأمن العالمي.. بيان عاجل من الخارجية الأمريكية بشأن الأوضاع في غزة

رفضت وزارة الخارجية الأمريكية ، اليوم الأربعاء، أي مقترح بشأن منطقة عازلة داخل قطاع غزة.

وقالت الخارجية الأمريكية إن الحرب في غزة تشكل تهديدا للأمن الإقليمي والعالمي.

وأشارت إلى أنها ستعترض على أي منطقة عازلة مقترحة إذا كانت داخل حدود غزة.

ولفتت الخارجية الأمريكية إلى ان الولايات المتحدة تتفهم أن تكون هناك فترة انتقالية بعد نهاية العمليات القتالية بغزة.

وقالت إن الولايات المتحدة لا تستطيع على الفور تحديد مدة الفترة الانتقالية بغزة بعد انتهاء الصراع.

وأكدت أنه من المبكر تحديد أي حل قاطع للوضع في غزة بعد الصراع.

وتابعت الخارجية الأمريكية: "توجد مناطق آمنة للفلسطينيين يمكن اللجوء إليها داخل غزة ولا يفترض أن يتم قصفها من جانب إسرائيل".