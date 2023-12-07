هشام زعزوع يكشف سبب وقف السياحة الإيرانية في عهد الإخوان

قال هشام زعزوع وزير السياحة الأسبق، إنه استُدعى من رئاسة الجمهورية لبحث استقبال السياحة الإيرانية في مصر.



وأضاف زعزوع خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "تم سؤالي هل السياحة الإيرانية سياحة جديرة بأن نبحث في تنشيطها في مصر، وأجبت أن عدد السياح الإيرانيين ليس قليلًا".



وتابع: "كنت أنظر للسياحة الإيرانية أنها مصدر رزق لمصر كحركة سياحة، كنت أتحدث من الناحية السياحية المهنية ولم أتطرق إلى الأبعاد السياسية أو الأمنية الأخرى".



واستكمل: "طلبوا مني إعداد دراسة عن السياحة الإيرانية وعكست الحركة الكبيرة لها، وحصل حديث مطول وجهاز المخابرات قال إنه لديه مخاوف من السياحة الإيراينية والدخول في الأبعاد الدينية".



وأردف: "قالوا نوافق على دخول السياح الإيرانييين لكن نتفادى الدخول في الأبعاد الدينية، وعملنا على هذا الأساس، وما حدث أننا استقبلنا وفدين ليس لهم علاقة بالأمور الدينية".

الشارع المصري



وأضاف: "استقبلت الرحلة الأولى والثانية، لكن ما حدث أن الشارع المصري انتفض ولم ير هذا الجانب من الناحية المهنية، وأوقفنا حركة السياحة الإيرانية بسبب ذلك".