عماد الدين حسين: الأحزاب أمامها فرصة ذهبية للعمل في الحياة السياسية

أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ، أن الانتخابات الرئاسية يشارك فيها 3 رؤساء أحزاب مختلفة، ومن حق الأحزاب أن تنافس في الانتخابات الرئاسية وأن تشارك في الحياة السياسية.

وقال عماد الدين حسين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :" ما يحدث الآن يشير إلى أن الأحزاب هي الطريق للممارسة السياسية والدولة المصرية تدعم عمل الأحزاب السياسية ".

وأضاف :" نشهد طريقا مفتوحا للأحزاب السياسية للعمل السياسي وأن يكون لها برامج سياسية وتشارك في كافة الاستحقاقات الدستورية ".

وتابع عضو مجلس الشيوخ :" الأحزاب السياسية أمامها فرصة ذهبية للعمل بشكل جدي في الحياة السياسية المصرية ".

واكمل عماد الدين حسين :" كلما نشطت الأحزاب المدنية السياسية كلما قلت فرص تواجد طيور الظلام ".