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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أبو سره ب 5.5 للكيلو.. أسعار الفاكهه اليوم الخميس بسوق العبور

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

يقدم موقع صدي البلد تقريرا حول أسعار الفاكهه اليوم الخميس 7 ديسمبر في الأسواق ، وجاءت الاسعار كالتالي:-

 

سجل سعر البرتقال البلدي في سوق العبور اليوم بين 5 و6.5 جنيه للكيلو الواحد، وسجل سعر البرتقال السكري في سوق العبور اليوم بين 4 و7 جنيهات للكيلو الواحد، وسجل سعر البرتقال أبو سرة في سوق العبور اليوم بين 5.5 و7.5 جنيه للكيلو الواحد، وسجل سعر اليوسفي في سوق العبور اليوم بين 5 و6 جنيهات للكيلو الواحد.

سجل سعر المانجو في سوق العبور اليوم بين 25 و31 جنيهًا للكيلو الواحد، وسجل سعر العنب الرومي الأحمر في سوق العبور اليوم بين 10 و15 جنيها للكيلو الواحد، بينما سجل سعر العنب مستورد أصفر في سوق العبور اليوم متوسط سعر 35 جنيهًا للكيلو الواحد، وسجل سعر التفاح الأمريكي في سوق العبور اليوم بين 25 و35 جنيهًا للكيلو الواحد، وبلغ سجل سعر التفاح جولدن في سوق العبور اليوم بين 20 و30 جنيهًا للكيلو الواحد.

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 وسجل سعر الجوافة في سوق العبور اليوم بين 9 و13 جنيهًا للكيلو الواحد، وبلغ  سعر الجوافة في سوق العبور اليوم بين 9 و13 جنيهًا للكيلو الواحد.

اسعار الفاكهة اليوم سعر كيلو البرتقال البلدي سعر كيلو البرتقال سعر كيلوكيلو الجوافه سعر كيلو الموز

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