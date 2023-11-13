دراسة: الألياف الغذائية الموجودة في الخضروات والفاكهة تقلل خطر الإصابة بأمراض القلب

الألياف الغذائية هي من اهم الغناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم ، ورغم ان الجسم لا يقوم بهضمها لكن الواقع أن فائدتها الحقيقية تكمن فى أنها غير قابلة للهضم إذ إنها تقاوم فعل كل الإنزيمات الهاضمة .. وكشفت دراسة امريكية حديثة عن عنصر غذائي يحتوي على مواد نشطة بيولوجيًا فريدة من نوعها، وترتبط هذه العناصر الحيوية بتقليل مخاطر الإصابة بأمراض مختلفة خطيرة ..

وأكدت نتائج الدراسة التي توصلت إليها جامعة “مينيسوتا” ونشرتها مجلة “scitechdaily” العلمية أهمية الالياف كعنصر في وجباتنا اليومية .. وان كل مصدر نباتي للألياف غير القابلة للذوبان يتميز بمكونات نشطة بيولوجيًا مميزة، وترتبط هذه المركبات بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان والسكري من النوع الثاني، مما يشير إلى أن مزاياها الصحية تتجاوز مجرد فوائد الألياف.



وذكرت الدراسة الصادرة من كلية علوم الأغذية والزراعة والموارد الطبيعية في جامعة “مينيسوتا ان الناس يعرفون جيدا الحاجة إلى الألياف ومدى ارتباطها بصحة الأمعاء ، ووجدت الدراسة ان الفوائد الصحية للمواد النشطة بيولوجيًا في المصادر النباتية للألياف الغذائية غير القابلة للذوبان تكون موجودة في الفواكه والخضروات والبقوليات والمكسرات والبذور والحبوب الكاملة..

واشارت الدراسة ان استخدام المصادر النباتية ذات العناصر الحيوية والألياف الغذائية غير القابلة للذوبان لتحصين الأطعمة المصنعة لزيادة قيمتها الغذائية .. وان نتائج هذه الدراسة يمكن أن تكون بمثابة نقلة نوعية في كيفية رؤية الصناعات الغذائية والصحية، وكذلك المستهلكين، للألياف الغذائية غير القابلة للذوبان والمواد النشطة بيولوجيا ، وإدراج المواد النشطة بيولوجيًا على نطاق واسع في الأطعمة والمكملات الغذائية يمكن أن يكون له تأثير حقيقي على صحة الإنسان.”

وأوضحت الدراسة أنه تم العثور على المواد النشطة الحيوية المرغوبة مثل كيرسيتين، ريسفيراترول، الكاتيكين، الأنثوسيانين، اللوتين، اللايكوبين، وبيتا كاروتين في مجموعة متنوعة من الأطعمة النباتية التي تحتوي أيضًا على ألياف غذائية غير قابلة للذوبان.