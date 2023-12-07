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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أفضل موبايل سامسونج بسعر مناسب جدًا وكاميرا ممتازة 

أفضل موبايل سامسونج
أفضل موبايل سامسونج بسعر مناسب جدا وكاميرا ممتازة 

يعد الهاتف سامسونج Samsung Galaxy A53 5G أحد أفضل الخيارات المتاحة في مصر لمن يبحث عن هاتف بسعر مناسب وأداء جيد.

يتميز هاتف Galaxy A53 5G بشاشة Super AMOLED مقاس 6.5 بوصة بدقة Full HD+، ومعالج MediaTek Dimensity 900 5G، وذاكرة وصول عشوائي 6 جيجابايت، وسعة تخزين 128 جيجابايت، وكاميرا خلفية رباعية بدقة 64 ميجابكسل و12 ميجابكسل و5 ميجابكسل و5 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، وبطارية سعة 5000 مللي أمبير.

أفضل موبايل سامسونج بسعر مناسب جدا وكاميرا ممتازة 

المواصفات الفنية لهاتف Galaxy A53 5G

 

• الشاشة: Super AMOLED مقاس 6.5 بوصة بدقة Full HD+

• المعالج: MediaTek Dimensity 900 5G

• الذاكرة العشوائية: 6 جيجابايت

• سعة التخزين: 128 جيجابايت

• الكاميرا الخلفية: رباعية بدقة 64 ميجابكسل و12 ميجابكسل و5 ميجابكسل و5 ميجابكسل

• الكاميرا الأمامية: 32 ميجابكسل

• البطارية: سعة 5000 مللي أمبير

أفضل موبايل سامسونج بسعر مناسب جدا وكاميرا ممتازة 

الأداء

يقدم هاتف Galaxy A53 5G أداءً جيدًا في المهام اليومية، مثل تصفح الإنترنت واستخدام التطبيقات الاجتماعية وتشغيل الألعاب. ويرجع ذلك إلى المعالج MediaTek Dimensity 900 5G القوي والذاكرة العشوائية سعة 6 جيجابايت.

الكاميرا

تتميز كاميرا هاتف Galaxy A53 5G بأداء جيد، حيث تقدم صورًا واضحة وألوانًا نابضة بالحياة في ظروف الإضاءة المختلفة. وتتميز الكاميرا الخلفية بدقة 64 ميجابكسل، وهي الكاميرا الرئيسية التي توفر جودة صور ممتازة. كما تتميز الكاميرا الخلفية بكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 5 ميجابكسل، وكاميرا عمق بدقة 5 ميجابكسل. وتتميز الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابكسل، وهي توفر صورًا سيلفي جيدة.

البطارية

تتميز بطارية هاتف Galaxy A53 5G بسعة 5000 مللي أمبير، وهي توفر عمر بطارية طويلًا. ويمكن أن يستمر الهاتف في العمل لمدة يوم كامل على الأقل بشحنة واحدة.

أفضل موبايل سامسونج بسعر مناسب جدا وكاميرا ممتازة 

السعر

يتوفر هاتف Galaxy A53 5G في مصر بسعر يبدأ من 12 ألف جنيه مصري.

الرأي

يعد هاتف Galaxy A53 5G من أفضل الخيارات المتاحة في مصر لمن يبحث عن هاتف بسعر مناسب وأداء جيد. ويتميز الهاتف بشاشة رائعة وكاميرا جيدة وبطارية طويلة الأمد.

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