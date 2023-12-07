عاطل يحول مسكنه لورشة لتصنيع الأسلحة النارية بأسيوط

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى الأسلحة النارية غير المرخصة والقائمين على إدارة ورش تصنيعها.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن أسيوط قيام (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة القوصية).. بإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار فيها بمسكنه.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وعُثر بحوزته على (2 بندقية آلية- 2 بندقية خرطوش- 3 طبنجات- 16 فرد محلى- مجموعة من أدوات وأجزاء التصنيع).. وبمواجهته إعترف بإدارته الورشة المشار إليها وحيازته للأسلحة المضبوطة بقصد الإتجار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.