خلف جابر: جائزة نجم كشفت عن جيل جديد من شعراء العامية الشباب

أعرب الشاعر خلف جابر، عن سعادته بوصوله إلى القائمة القصيرة لجائزة الشاعر أحمد فؤاد نجم، التي تم الإعلان عنها، أمس، في حفل كبير، مؤكدًا أن قيمة الجائزة تتمثل في شقين، الأول أنها تحمل اسم شاعر كبير وهو «أحمد فؤاد نجم»، والثاني أن القائمة القصيرة تضم مجموعة من الأسماء الشبابية التي تؤكد استمرارية مسيرة شعر العامية المصرية.

وأضاف خلف جابر في تصريحات خاصة الموقع «صدى البلد»، أن هناك جيل من الشباب قادرين على حمل الراية في شعر العامية، لافتا إلى أن الجيل الحالي من شعراء العامية الشباب يسعى إلى إنتاج قصيدة تعبر عن صوته الخاصة، حتى وإن كان يحمل كل تقدير لجيل الرواد أمثال عبدالرحمن الأبنودي، وفؤاد حداد، وأحمد فؤاد نجم.

وكان قد وصل إلى القائمة القصيرة لجائزة الشاعر أحمد فؤاد نجم، كل من: "قبل ما نتحول زومبي" لمحمد موسى، و"آخر معجزة للرقص" لمحمود وجيه، "قبل ما يكتمل الرحيل" لمحمد الشهاوي، "لكنه مش شايف أمل" لأحمد الشمسي.

وجاء في القائمة القصيرة للأعمال الشعرية أيضا كل من ديوان: "أشياء بتسقط من جيوب الملل" لمحمد خيري، "خطر" لسعيد سلامة، "قطط الكهوف" لمحمود عزت، "السيرة المنسية لفلان" لخلف جابر، "فصوص من سكري الشفاف" لهناء الوصيف.