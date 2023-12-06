هيئة الكتاب تصدر «قصة حياتي» لـ أحمد لطفي السيد

صدر حديثًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، كتاب «قصة حياتي» سيرة ذاتية، من تراث أستاذ الجيل أحمد لطفي السيد، وإعداد وتحرير إسماعيل جلال مظهر، ودراسة وتقديم الدكتور أحمد زكريا الشلق.

الكتاب يسلط الضوء على حياة أحد رواد النهضة الثقافية المصرية أوائل القرن العشرين، فهو الملقب بـ«أستاذ الجيل» نظرًا للعدد الكبير من المفكرين والأدباء الذين تتلمذوا على يديه، وقد وصفه العقّاد بأنه أفلاطون الأدب العربي.

ويعد أحمد لطفي السيد صاحب إسهامات عديدة ليس فقط على المستوى الفكري، لكن أيضًا على المستوى الحركي؛ فقد شغل العديد من المناصب السياسية الرفيعة في الدولة كمنصب وزير المعارف ووزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء، وتحققت في عهده الكثير من الإنجازات خاصة في الجانب التعليمي والثقافي.

«قصة حياتي» هو كتاب للعلامة أحمد لطفي السيد يروي فيه مذكراته، وجاء في 15 فصلا كالتالي: نشأتي الأولى، اشتغالي بالسياسة، اشتغالي بالصحافة ورأيي في الخديو عباس، لورد كرومر أمام التاريخ، ردي على اللورد كرومر، طالبنا بالاستقلال التام فقالوا خرجتم على الباب العالي، أربعة رجال عرفتهم، رحلتي إلى أوربا وإلى المدينة المنورة، مع سعد زغلول والخديو عباس، عرفت تولستوي وفتحي زغلول، موقفنا من الحرب سنة 1914، في ثورة سنة 1919، من الجامعة إلى الوزارة، من الوزارة إلى المجمع اللغوي!، الأخلاق وكيف ينبغي أن تكون لتحقيق سلام عالمي؟.