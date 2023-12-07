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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بعد عودة سلسلة أدباء القرن العشرين.. تعرف على أبرز إصداراتها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

استأنفت سلسلة أدباء القرن العشرين، التي تصدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، علمها خلال الفترة الماضية، بعد ما توقفت عن العمل لفترة طويلة.

وشهدت السلسلة صدور مجموعة من الأعمال والمؤلفات المختلفة لعميد الأدب العربي طه حسين، ومن بينها «جنة الشوك»، و«المعذبون في الأرض»، و«دعاء الكروان»، و«الحب الضائع»، كما شهدت السلسلة صدور «سارة» للكاتب عباس محمود العقاد.

وكان قد قرر مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، باستئناف سلسلة «آداب القرن العشرين» برئاسة الدكتور حسين البنهاوي، والتي حملت عناوينها الأولى بعض أعمال عميد الأدب العربي طه حسين.

وكما كان قد صدر عن السلسلة من قبل: كتاب محمد عبده مذاكرات الإمام، وكتاب فاطمة اليوسف ذكريات، وكتاب المازنى رحلة الشام، وكتاب إبراهيم ناجى ليالى القاهرة.

سلسلة أدباء القرن العشرين الهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتور أحمد بهي الدين الحب الضائع سارة

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