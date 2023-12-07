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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

اليوم|الإعلان عن الفائزين بجوائز «مسابقة رخا» خلال افتتاح معرض عيد الكاريكاتير المصري الثالث

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يفتتح الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، والفنان مصطفى الشيخ رئيس الجمعية المصرية للكاريكاتير، معرض عيد الكاريكاتير المصري الثالث، وذلك اليوم الخميس 7 ديسمبر الجاري ، في تمام الخامسة مساء، بقاعتي نهضة مصر وإيزيس بمركز محمود مختار الثقافي بالجزيرة، بحضور نخبة من الفنانين والإعلاميين وأعضاء الجمعية المصرية للكاريكاتير ومحبي فن الكاريكاتير تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة،.

وقال الفنان مصطفى الشيخ؛ إن نسخة هذا العام من عيد الكاريكاتير المصري الثالث جاءت تحمل اسم المبدع الكبير "زهدي العدوي" مؤسس الجمعية المصرية للكاريكاتير، والذي يحضر بقوة في هذا المعرض إلى جانب ما يزيد عن 140 عملاً من جيل الرواد حتى المعاصرين.

وأضاف الشيخ؛ سيتم اعلان اسماء الفائزين بجوائز مسابقة رخا للكاريكاتير، وهي 3 جوائز مالية مقدمة من أسرة الفنان الراحل محمد عبد المنعم رخا، الجائزة الأولى 3000 جنيه، والثانية 2000 جنيه، والثالثة 1000 جنيه، إلى جانب جائزتين لأصحاب الإبداعات المتميزة وهي رسوم أصلية مقدمة من الفنان عمرو فهمى فنان أخبار اليوم، والفنان إبراهيم البريدى رائد فن المرج خيط، وكانت لجنة التحكيم والتى تضم الفنان محمد حاكم والفنان عمرو سليم، والفنان فاروق موسى، اختارت 5 أعمال فائزة بالجوائز.

وأشار الفنان فوزي مرسي المنسق العام للمعرض؛ أن هذه النسخة من عيد الكاريكاتير اهداء الي أشقائنا في غزة الصابرين والصامدين الذين يقهرون بصمودهم وصبرهم وتضحياتهم وشهدائهم وحشية المحتل، ويضم مجموعة من الأعمال بهدف دعم القضية الفلسطينية والتضامن مع أهلنا في فلسطين.

وأضاف مرسي؛ أن هذه الدورة  يشارك بها نخبة من رواد فن الكاريكاتير والفنانين المعاصرين، وعلى رأسهم الفنان زهدي العدوي مؤسس الجمعية المصرية للكاريكاتير، والفنان عبد المنعم رخا ناظر مدرسة الكاريكاتير المصرى، ومن بين اللوحات المعروضة أعمال للفنان عبد العزيز تاج الرئيس الفخري للجمعية المصرية للكاريكاتير، جورج بهجوري، أحمد علوي، فرج حسن، وللفنانين الكبار الراحلين بيكار، طوغان، مصطفى حسين، صلاح الليثي، محمد عفت، جمعة فرحات، وغيرهم من الرواد إلى جانب معظم فناني الكاريكاتير المبدعين المعاصرين.

كما يتضمن برنامج الافتتاح رسم بورتريهات لايف لجمهور وزوار المعرض بريشة شباب رسم مصر بقيادة دكتور محمد حمدي عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للكاريكاتير.

يأتي المعرض في إطار الاحتفال بعيد الكاريكاتير المصري الثالث، وتنظمه الجمعية المصرية للكاريكاتير بالتعاون مع قطاع الفنون التشكيلية، ويستمر حتى 16 ديسمبر 2023.

يشار إلى أن الجمعية المصرية للكاريكاتير اختارت يوم 7 نوفمبر من كل عام ليكون عيدًا للكاريكاتير المصري والذي يوافق ذكرى ميلاد الفنان محمد عبد المنعم رخا، رائد فن الكاريكاتير المصري، وسوف يكون العيد سنويًّا ليحكي للأجيال الجديدة دور هذا الفن في حياة المصريين ومدى عظمة تأثيره.

الدكتورة نيفين الكيلاني الدكتور وليد قانوش قطاع الفنون التشكيلية الفنان مصطفى الشيخ الجمعية المصرية للكاريكاتير نهضة مصر

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