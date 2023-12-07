مستقبل وطن بالإسكندرية يختتم حملة توعية لزيادة المشاركة بالانتخابات الرئاسية

اختتمت أمانة الإسكان والمرافق بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، برئاسة المهندس السيد حسن، حملة "انزل شارك.. من أجل مصر" لحث العاملين بالأجهزة التنفيذية المختصة بالمرافق والإسكان بالإسكندرية على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة بالتنسيق مع أمانة المجالس المحلية برئاسة النائب أحمد المصري عضو مجلس النواب.

وتضمنت الحملة عقد لقاءات توعوية مع العاملين بشركة توزيع الكهرباء بالإسكندرية وحي وسط الإسكندرية وحي شرق الإسكندرية، من أجل تشجيعهم على المشاركة الإيجابية في التصويت والإدلاء بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، انطلاقًا من دور مصر الرائد ومكانتها بين الشعوب، ورفع الوعي التثقيفي والسياسي للعاملين للمشاركة في العملية الديمقراطية التي تشهدها الدولة المصرية لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وقد تضمنت الحملة تنظيم ندوات توعوية ولقاءات مع العاملين بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، في حضور رئيس مجلس الإدارة المهندس إيهاب الفقي، وزيارة إلى ديوان عام حي وسط الإسكندرية، بحضور الأستاذة عزة سعد رئيس حي وسط، وزيارة إلى ديوان عام حي شرق بحضور اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق، وزيارة إلى ديوان عام حي غرب بحضور المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب، وزيارة إلى المركز التكنولوجي لخدمة المشروعات بحضور الأستاذة إيمان جابر مدير عام المركز.