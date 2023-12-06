داخل 15 مركزًا.. شباب ورياضة الإسكندرية تنهي استعداداتها لانتخابات الرئاسة

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالاسكندرية، برئاسة الدكتورة صفاء الشريف، وكيل الوزارة، انتهاء جميع الاستعدادات بمراكز الشباب التي ستجرى فيها الانتخابات الرئاسية والمقررة أيام ١٠ و١١ و١٢ ديسمبر الجاري.

وقالت الدكتورة صفاء الشريف في بيان إنه تم تجهيز عدد 2 لجنة عامة (مركز شباب برج العرب – مركز شباب السيوف)، وتم تجهيز عدد 13 لجنة فرعية بمراكز شباب ( العامرية – طيبة- زاويه عبد القادر – الانفوشي – السيوف 2 – خورشيد- مصطفي اسماعيل- أحمد عرابي- الناصريه – سيدنا اسحاق بقريه 1- الحرمين – طوسون – سموحة).

وأشارت إلى تجهيز المقرات بالمكاتب اللازمة داخل اللجان، وغرف حفظ الصناديق مزودة بشبابيك حديد، وكراسي متحركة لخدمه المواطنين من ذوي الهمم بمراكز (العامرية- زاوية عبد القادر-طوسون- خورشيد)، ومكاتب للقضاة المشرفين على العملية الانتخابية، فضلا عن توفير الاضاءة اللازمة ورفع كفاءة بعض الحمامات داخل المراكز.



وكشفت الشريف عن تنفيذ حملة اعرف لجنتك امام كافة الهيئات الشبابية والرياضية وداخل ديوان عام المديرية، بهدف الي استخراج مكان اللجان الانتخابيه لاعضاء تلك الهيئات والمواطنين بالمناطق المحيطة حيث تم توفير أجهزة كمبيوتر واجهزة تليفونات محمولة للاستعلام لأعضاء الهيئات الشبابية والرياضية والعاملين بالمديرية.



يأتي هذا وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بانجاز جميع الاستعدادات لهذا الاستحقاق الوطني المهم.