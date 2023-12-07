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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الصناعات الكيماوية: نستهدف نسبة نمو لا تقل عن 20% بصادرات القطاع

خالد أبو المكارم
خالد أبو المكارم

كشف خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة عن تبني المجلس لخطه واستراتيجية جديدة  خلال العام القادم، مشيرا إلي أساليب جديدة للتسويق مبتكرة غير متوقعه بخلاف المعارض والبعثات الترويجية والتسويقية.

وقال في تصريحات صحفية خلال افتتاحه للدورة الأولي لمعرض " انترناشيونال جلاس شو " والذي يقام تحت رعاية استراتيجية للمجلس اليوم بحضور الملحق التجارى السعودي وحازم بشر عضو المجلس  ان قطاع الصناعات الكيماوية خلال 2024 لن يترك بابا إلا وسيطرقه حتي يتم زيادة الصادرات، متوقعا ان لا تقل نسبة الزيادة المستهدفة في الصادرات خلال العام القادم عن 20% 

توقع أبو المكارم زيادة حجم الاستثمارات في قطاع الصناعات الكيماوية بصفة عامة والمنتجات الزجاجية بصفه خاصة،  مشيرا تنامي الوعي لدي المصنعين والمصدرين بضرورة توجيه حصيلة الصادرات للاستثمار وزيادة القدرات الإنتاجية وتطويرها وتوجيه الفائض في الانتاج للتصدير لزيادة الحصيلة من العملة الأجنبية  بما يسد جزء من الفجوة في  الميزان التجارى . 

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وأوضح ابو المكارم أن حجم صادرات قطاع الزجاج بلغ خلال العشرة الأشهر الاولي من العام الحالي نحو 200 مليون دولار وأن الولايات المتحدة الأمريكية جاءت في مقدمة المستقبلة لصادرات الزجاج بقيمة 32 مليون دولار تليها تركيا بقيمة 25 مليون دولار، ثم المغرب بقيمة 24 مليون دولار.

وأضاف نه يستهدف نمو صادرات القطاع خلال العام القادم بنسبه لا تقل عن 15% لافتا إلي أن هذا القطاع من القطاعات التي ستشهد زيادة كبيرة في استثماراتها خلال الفترة القادمة وخاصة أنها تعتمد علي مواد خام محليه ومن ثم فإن ضخ استثمارات جديدة من شأنه تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة لخامة منتجه محليا وتصديرها في شكل منتج نهائي بدلا من تصديرها في صورة خام وهو الأمر الذي يزيد من القدرة التنافسية للمنتج المحلي في الأسواق الخارجية    

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وأشار أبو المكارم إلى أن هذا التوجه لقطاع الصناعات الكيماوية يتفق مع خطه الدولة لزيادة الصادرات من جهه واستبدال مستلزمات الانتاج والمواد الخام المستوردة بمواد خام ومستلزمات إنتاج محلية الصنع.

من جانبه قال حازم بشر عضو مجلس الإدارة للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن قطاع زجاج المائدة سوف يشهد معدل نمو في الإنتاج والاستثمارات بنسبة 25% خلال العام المقبل. 

وأوضح في تصريحات صحفية على هامش المعرض الزجاج الدولي، أنه من المتوقع أن تشهد نهاية 2024 او مطلع 2025 تشغيل 3 افران لصناعة زجاج المائدة بطاقة إنتاجية تصل لنحو 60 ألف طن سنويا. 

المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية البعثات الترويجية انترناشيونال جلاس شو الملحق التجارى السعودي صادرات قطاع الزجاج

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