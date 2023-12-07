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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

30 فعالية.. جناح جامعة الدول العربية بـCOP 28 في المنطقة الزرقاء

جناح الجامعة العربية
جناح الجامعة العربية في COP28

عُقد خلال الأسبوع الأول لمؤتمر الأطراف بشأن تغيير المناخ COP 28 أكثر من 30 فعالية في جناح جامعة الدول العربية في المنطقة الزرقاء، بمشاركة عدد من منظمات الأمم المتحدة والمنظمات العربية المتخصصة وعدد كبير من شركات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، وقد تناولت عدة موضوعات من أهمها الأمن المناخي، المساواة بين الجنسين في التكييف مع تغير المناخ، علاقة التغيرات المناخية على بيئة العمل، التمويل، الحد والتكيف مع آثار التغيرات المناخية، الاحتياجات التكنولوجية والتمويلية لقطاع الزراعة العربية للتأقلم مع التغيرات المناخية، استخدام البيانات البديلة في الاستشراف الاستراتيجي لتغير المناخ، تسريع التحول إلى الاقتصاد الدائري، الحلول القائمة على الطبيعة، الطاقة والكربون.

شارك في الفعاليات كبار المسؤولين من بينهم الدكتور محمود محى الدين رائد المناخ لمؤتمر الأطراف COP 27، والسيدة رزان المبارك رائدة المناخ لمؤتمر الأطراف COP 28، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط بجمهورية مصر العربية والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية، وعدد من المسؤولين في وزارة البيئة وتغير المناخ بدولة الإمارات العربية المتحدة، ونائب وزير البيئة بجمهورية العراق، و رئيس المركز الوطني لإدارة النفايات بالمملكة العربية السعودية، وعدد من رؤساء المنظمات الدولية والعربية وشركات القطاع الخاص الإقليمية والدولية.

وقد خرجت بعض الفعاليات بعدة مبادرات من أهمها مبادرة مركز المناخ والحلول القائمة على الطبيعة ومبادرة بشأن إنشاء منصة لتسهيل الانتقال الى الاقتصاد الدائري في المنطقة العربية، وستعمل الأمانة العامة بمتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية خلال الفترة القادمة.
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الأمم المتحدة التغيرات المناخية الدكتور محمود محي الدين الشباب والرياضة المملكة العربية السعودية المنطقة العربية جامعة الدول العربية

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