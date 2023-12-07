حسام موافي : التدخين يسبب انتفاخ المعدة بشدة |فيديو

قال الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني ، إن الإنتفاخ يعني وجود غاز بها أكثر من نسبته الطبيعية في الجهاز الهضمي، مؤكداً أن شرب المياه الغازية اثناء تناول الطعام عادة سيئة للغاية، لأنها تسبب إنتفاخ شديد في المعدة.

حسام موافي:القولون العصبي لا يمتص المواد ولا يخرج الغازات فى الجهاز الهضمي



وأضاف حسام موافي خلال لقائه مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "MBC MASR"، أن التدخين يسبب إنتفاخ المعدة بشدة، و يتسبب في تراكم الغاز في المعدة، لافتاً إلى أن القولون العصبي لا يمتص المواد ولا يخرج الغازات فى الجهاز الهضمي.

وأشار حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني إلى، أن المضادات الحيوية لفترة كبيرة خطر لأنها تقتل البكتيريا النافعة و الضارة.

