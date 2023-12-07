قبل مواجهة ساجرادا الأنجولي.. إعلامي يعلن عن خبر سار لجماهير الزمالك

اعلن الإعلامي مينا ماهر عن خبر سار لجماهير الزمالك عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب مينا ماهر : الزمالك يحصل على الموافقة بحضور 15 ألف مشجع لمباراة ساجرادا ،على الرتم 🥁 اشوفكم فى التالتة.

وعقد معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض، التي أقيمت اليوم الخميس على ملعب النادي استعداداً للقاء ساجرادا الأنجولي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشهدت الجلسة حديث مطول من المدير الفني حول أهمية مباراة ساجرادا الأنجولي وضرورة تحقيق الفوز لوضع قدماً في الدور المقبل من البطولة.

وأكد المدير الفني على عدم وجود بديل عن الفوز خلال مباراة بطل أنجولا، مشيراً إلى ضرورة الحفاظ على نفس الوتيرة التي يسير بها الفريق خلال الفترة الأخيرة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء ساجرادا الأنجولي المقرر له يوم السبت المقبل باستاد السلام في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.