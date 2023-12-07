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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ضياء رشوان : مصر تعمل للوصول لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، إنّ مصر تعمل على الوصول لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر متعلق بالجهود المصرية المنقسم إلى قسمين في الوقت الراهن.

وأضاف رشوان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا نجاتي عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ القسم الأول هو أنه في ظل أوضاع القتال والحرب شديدة العدوانية على قطاع غزة مصر الآن تبذل جهودا كبيرة مع شركائها من أجل الحفاظ على الحفاظ على وتيرة المساعدات التي كانت قائمة في أسبوع الهدنة الإنسانية وزيادة هذه المساعدات.

وتابع رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، أنّ الوضع الحالي شديدة السوء على السكان سواء من الناحية الإنسانية أو الحفاظ على الحياة، وبالتالي، فإن مصر تبذل جهودا مع الشركاء لزيادة حجم المساعدات وإن كان هذا الأمر يلاقي عقبات من الناحية الأخرى، وبالتالي فإن أي تعطيل لهذه الجهود يأتي من الجانب الإسرائيلي.

وأكد، أن الجانب الثاني العمل على العودة للهدنة الإنسانية بشكل مؤقت في البداية ثم يتم تمديد الهدن واحدة بعد أخرى إلى أن يتم تنفيذ الهدف الرئيسي وهو الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار، وهذه الجهود ماضية في جهودها.
 

إطلاق النار الهدنة الإنسانية الهيئة العامة للاستعلامات الجهود المصرية الحرب الدكتور ضياء رشوان القاهرة الإخبارية

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