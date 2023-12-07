موقف عبد المنعم .. الأهلي يختتم استعداداته لمباراة شباب بلوزداد | شاهد

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداداته لمباراة شباب بلوزداد المقرر لها مساء غد الجمعة على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وخاض الفريق مرانه الختامي اليوم على ملعب التتش بحضور وسائل الإعلام في الربع الساعة الأولى وفقاً للقواعد المتبعة في البطولة.



وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في كافة الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة.



وأدى لاعبي الأهلي فقرات متنوعة، بدأت بإجراء عمليات الإحماء وجزء بدني قبل تنفيذ الجوانب الخططية خلال تدريبات الكرة.

وشهد المران الجماعي ، مشاركة محمد عبد المنعم ، بعد شفائه من الإصابة ، وقد يشارك في مباراة شباب بلوزداد وفقا للرؤية الفنية لمارسيل كولر.



ويتصدر الأهلي قمة المجموعة الرابعة بدور المجموعات برصيد ٤ نقاط بعد الفوز على ميدياما الغاني في الجولة الأولى والتعادل أمام يانج أفريكانز في تنزانيا.

تدريبات الأهلي

تدريبات الأهلي

تدريبات الأهلي

تدريبات الأهلي

تدريبات الأهلي

تدريبات الأهلي

تدريبات الأهلي

تدريبات الأهلي