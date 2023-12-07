اليونان وتركيا توقعان 15 اتفاقية في الكهرباء والزراعة والسياحة والتعليم

وقعت اليونان وتركيا، اليوم الخميس، 15 اتفاقا واتفاقًا ومذكرة تعاون، تتعلق بمجموعة واسعة من القطاعات، من السياحة والطاقة والتجارة إلى البحث والتعليم والنقل، في مجلس التعاون اليوناني التركي الخامس رفيع المستوى.

وذكرت صحيفة "إيكاثيمنيري" اليونانية، أن إحدى الاتفاقيات تتعلق بإنشاء رابط كهربائي جديد بين البلدين، وزيادة حجم تدفق الطاقة في الاتجاهين بمقدار 600 ميجاوات، ويغطي البعض الآخر تبادل المعرفة في مجال المحاصيل الزراعية، والتعاون في التعامل مع الفيضانات أو الجفاف، والتعاون في الوقاية من حرائق الغابات والاستجابة لها، ومكافحة الصيد غير القانوني، وإجراء البحوث من أجل التنمية الريفية.

وتنص اتفاقية أخرى على إقامة مسابقة عبر الإنترنت والتي ستشمل طلاب المدارس الثانوية وطلاب التعليم العالي والشركات الناشئة بالإضافة إلى غرف التجارة والصناعة.

ووصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق من اليوم الخميس، إلى أثينا، لترأس وفد بلاده في مجلس التعاون التركي اليوناني رفيع المستوى.

وقال البيان صادر عن الرئاسة التركية، إن الاجتماع الذي سيُعقد في العاصمة اليونانية أثينا، بمشاركة الوزراء المعنيين من البلدين، سيناقش العلاقات التركية اليونانية على كافة المستويات، وسبل تطوير العلاقات بين البلدين الجارين.