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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصري مغربي نيجيري.. صراع ثلاثي للفوز بأفضل لاعب إفريقي

صدى البلد

ينظم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم  CAF حفله الخاص بجوائز أفضل لاعب في الموسم بجائزة الكرة الذهبية الأفريقية 2023.

وكشف الـ CAF مؤخرًا عن قائمة تضم 30 اسمًا ثم قائمة جديدة تضم 10 متأهلين للتصفيات النهائية وفي الأخير، وجدنا فيكتور أوسيمين ولكن أيضًا ياسين بونو، الذي يعتبر المرشح الأوفر حظًا للتتويج مع النيجيري، أو رياض محرز ، صاحب ثلاثية تاريخية مع مانشستر سيتي.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يوم الخميس عن المرشحين الثلاثة النهائيين لجائزة الكرة الذهبية الإفريقية وأثارت الاختيارات الكثير من ردود الفعل، وعلى الرغم من موسمه الكبير مع المغرب وإشبيلية، إلا أن ياسين بونو ليس حاضرًا تمامًا مثل رياض محرز، من بين هؤلاء الثلاثة المتأهلين للتصفيات النهائية، نجد أشرف حكيمي من باريس سان جيرمان، ويرافق الظهير الأيمن المغربي محمد صلاح ، ويقدم أداءً جيدًا دائمًا مع ليفربول حتى عندما يكون أداء فريقه أقل جودة. أخيرًا، الفائز الكبير المفضل والمحتمل فيكتور أوسيمين الذي تألق مع نابولي ، موجود أيضًا في القائمة.

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