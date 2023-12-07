جمال عنايت: نتنياهو لا يثق في رئيس أركان الجيش

قال الإعلامي جمال عنايت، إنّ ثمّة تناقضات سياسية بين الولايات المتحدة الأمريكية دولة الاحتلال الإسرائيلي، وتناقضات سياسية أمريكية- أمريكية في مدى وحجم الدعم الموجه لإسرائيل.

وأضاف عنايت، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "كان من المفترض أن يوافق الكونجرس الأمريكي على دعم أوكرانيا وإسرائيل، ولكن لم تتم الموافقة على المساعدات المالية التي كانت مرصودة لهما، وهذه مسألة لافتة للنظر".

جوش بول

وتابع، أن جوش بول المسؤولة السابقة في وزارة الخارجية الأمريكية قدمت استقالتها ونددت بالموقف الأمريكي من الحرب، أما في إسرائيل، فإن ثمّة قضايا أمنية وسياسية متلاحقة، ففي يوم الثلاثاء الماضي حدثت أزمة بين أسر المحتجزين ومجلس الحرب، وبلغت المسألة مبلغا عجيبا.

وأكد، أن الحكومة الإسرائيلية ليست فكرا واحدا، ويكفي في هذا الأمر ملاحظة أن رئيس الوزراء لا يثق في رئيس أركان الجيش، حيث فتّش أمن نتنياهو رئيس الأركان وهذا أمر لافت للنظر جدا.

