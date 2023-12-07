80 صورة من عزاء ناهد فريد شوقي

أقيم مساء اليوم عزاء المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد بحضور أفراد أسرتها، على رأسهم ابنتها الفنانة ناهد السباعي وشقيقتها رانيا فريد شوقي.



وحرص على حضور العزاء عدد كبير من أهل الفن وعلى رأسهم نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي وزوجته روجينا وجومانا مراد وحسام داغر وتامر حبيب وعمرو عبد العزيز.



كما حضر كل من صبري فواز وإيهاب فهمي ومحمد محمود عبد العزيز وأحمد صفوت ومحمد الشقنقيري ومحمد العدل ووائل احسان وأحمد صيام وشاندو ولبلبة والمخرج عمرو عبد العزيز وأحمد صقر.

ودنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان وسيد رجب والمنتج أحمد السبكي وخالد زكي ومحمد أبو داوود .

بالإضافة إلى هشام ماجد ودينا وفيدرا وداليا البحيري ودنيا عبد العزيز وزوجها ومادلين طبر ونرمين الفقي وإيمان العاصي.

غياب ناهد السباعي عن جنازة والدتها



وغابت ناهد السباعي عن حضور جنازة والدتها المنتجة ناهد فريد شوقي، بسبب عدم قدرتها على اللحاق بموعد دفن الجثمان لتواجدها خارج مصر.

ودعت الفنانة ناهد السباعي، لوالدتها الراحلة المنتجة ناهد فريد شوقي بمنشور مؤثر على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت: “وداعاً للفريدة وداعاً للهانم كنتي خير خلف لخير سلف سيبتيني لوحدي يا ماما مفيش حاجة ليها معنى من غيرك انتي عمري وحياتي كلها كانت ليكي ومعاكي اللهم اغفر لأمي وارحمها”.

عزاء الراحلة ناهد فريد شوقي

عزاء الراحلة ناهد فريد شوقي

عزاء الراحلة ناهد فريد شوقي

عزاء الراحلة ناهد فريد شوقي

عزاء الراحلة ناهد فريد شوقي

عزاء الراحلة ناهد فريد شوقي

عزاء الراحلة ناهد فريد شوقي

عزاء الراحلة ناهد فريد شوقي

عزاء الراحلة ناهد فريد شوقي

عزاء الراحلة ناهد فريد شوقي

عزاء الراحلة ناهد فريد شوقي

عزاء الراحلة ناهد فريد شوقي

عزاء الراحلة ناهد فريد شوقي

عزاء الراحلة ناهد فريد شوقي

عزاء الراحلة ناهد فريد شوقي

عزاء الراحلة ناهد فريد شوقي

عزاء الراحلة ناهد فريد شوقي

عزاء الراحلة ناهد فريد شوقي

عزاء الراحلة ناهد فريد شوقي

عزاء الراحلة ناهد فريد شوقي

عزاء الراحلة ناهد فريد شوقي

عزاء الراحلة ناهد فريد شوقي

عزاء الراحلة ناهد فريد شوقي

عزاء الراحلة ناهد فريد شوقي

عزاء الراحلة ناهد فريد شوقي

عزاء الراحلة ناهد فريد شوقي

عزاء الراحلة ناهد فريد شوقي

عزاء الراحلة ناهد فريد شوقي

عزاء الراحلة ناهد فريد شوقي

عزاء الراحلة ناهد فريد شوقي

عزاء الراحلة ناهد فريد شوقي

عزاء الراحلة ناهد فريد شوقي

عزاء الراحلة ناهد فريد شوقي

عزاء الراحلة ناهد فريد شوقي

عزاء الراحلة ناهد فريد شوقي

عزاء الراحلة ناهد فريد شوقي

عزاء الراحلة ناهد فريد شوقي

عزاء الراحلة ناهد فريد شوقي

عزاء الراحلة ناهد فريد شوقي

عزاء الراحلة ناهد فريد شوقي

عزاء الراحلة ناهد فريد شوقي

عزاء الراحلة ناهد فريد شوقي

عزاء الراحلة ناهد فريد شوقي

عزاء الراحلة ناهد فريد شوقي

عزاء الراحلة ناهد فريد شوقي

عزاء الراحلة ناهد فريد شوقي

عزاء الراحلة ناهد فريد شوقي

عزاء الراحلة ناهد فريد شوقي

عزاء الراحلة ناهد فريد شوقي

عزاء الراحلة ناهد فريد شوقي

عزاء الراحلة ناهد فريد شوقي

عزاء الراحلة ناهد فريد شوقي

عزاء الراحلة ناهد فريد شوقي

عزاء الراحلة ناهد فريد شوقي

عزاء الراحلة ناهد فريد شوقي

عزاء الراحلة ناهد فريد شوقي

عزاء الراحلة ناهد فريد شوقي

عزاء الراحلة ناهد فريد شوقي

عزاء الراحلة ناهد فريد شوقي

عزاء الراحلة ناهد فريد شوقي

عزاء الراحلة ناهد فريد شوقي

عزاء الراحلة ناهد فريد شوقي

عزاء الراحلة ناهد فريد شوقي

عزاء الراحلة ناهد فريد شوقي

عزاء الراحلة ناهد فريد شوقي

عزاء الراحلة ناهد فريد شوقي

عزاء الراحلة ناهد فريد شوقي

عزاء الراحلة ناهد فريد شوقي

عزاء الراحلة ناهد فريد شوقي

عزاء الراحلة ناهد فريد شوقي

عزاء الراحلة ناهد فريد شوقي

عزاء الراحلة ناهد فريد شوقي

عزاء الراحلة ناهد فريد شوقي

عزاء الراحلة ناهد فريد شوقي

عزاء الراحلة ناهد فريد شوقي

عزاء الراحلة ناهد فريد شوقي

عزاء الراحلة ناهد فريد شوقي

عزاء الراحلة ناهد فريد شوقي

عزاء الراحلة ناهد فريد شوقي