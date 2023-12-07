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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

التنسيقية تنظم مؤتمرا لتوعية الشباب بأهمية المشاركة في الحياة السياسية

التنسيقية تنظم مؤتمراً
التنسيقية تنظم مؤتمراً لتوعية الشباب

نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مؤتمراً بجامعة الاسكندرية، وسط حضور طلابي لمختلف المجالات الدراسية، في ضوء اهتمامها بتوعية الشباب وتشجيع مشاركتهم الإيجابية في الحياة السياسية، تحت عنوان "نعم للمشاركة.. خليك إيجابي".

جاء المؤتمر بحضور كل من  الدكتور علي عبد المحسن نائب رئيس جامعة الاسكندرية لشئون الطلاب والدكتورة نفرتيتي حسن زكي عميد كلية التمريض بجامعة الإسكندرية والدكتورة حنان الشربيني وكيل كلية التمريض بجامعة الإسكندرية لشئون الطلاب.

وأكد النائب محمد اسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، على أهمية المشاركة السياسية، مشيرا إلى إنجازات الدولة المصرية في العشر سنوات الأخيرة بداية من تثبيت أركان الدولة وتوفير الأمان الذى لا يقدر بمال، ثم مرحلة بناء المؤسسات ثم مرحلة التنمية.

وأوضح أن الدول تحتاج سنوات عديدة  حتى تتحول لدول متقدمة، مؤكدا على أهمية مشاركة كافة طوائف المجتمع  في الاستحقاق الإنتخابي القادم وهو الانتخابات الرئاسية.

وذكر أهمية مشاركة الشباب والمرأة، لاسيما وأنهما يعيشان فى العهد الذهبي.

وأوضح أن المشاركة مهمة لأنها توضح للعالم  كله أن الشعب المصري واع للمخاطر الخارجية التي تواجهه.

كما أكدت النائبة هدي عبد الستار عمار عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية مشاركة الشباب في الانتخابات الرئاسية، وذلك لتعزيز الإنتماء الوطني، ومساهمتهم في صنع سياسات الدولة، كما حثتهم علي اصطحاب أسرهم وأشقائهم، لزرع روح المسئولية الوطنية لدي النشء مشيرة إلى توجه الدولة منذ 2014 إلى تمكين الشباب في كافة المجالات.

وضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعضاء مجلس النواب كلا من النائب محمد إسماعيل و هدى عمار، ومعتز إبراهيم و شيماء عبد الرسول وشادي الحديدي، أعضاء التنسيقية.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين جامعة الإسكندرية المجالات الدراسية توعية الشباب الحياة السياسية

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