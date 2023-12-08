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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كلنا الاتي.. أغنية جديدة لـ اتحاد جدة استعدادا لكأس العالم للأندية| شاهد

اتحاد جدة
اتحاد جدة

اعلن نادي اتحاد جدة السعودة عن أغنية جديدة للفريق بعنوان "كلنا الاتي"، وذلك استعداد لبطولة كأس العالم للاندية التى ستنطلق يوم 10 ديسمبر المقبل بلقائه أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي في افتتاح البطولة.

وظهر في الأغنية لاعبي الاتحاد السعودي على راسهم كريم بنزيما واحمد حجازى وكانتي وباقى أفراد الفريق.

 

يستعد اتحاد جدة للظهور الثاني في تاريخه بكأس العالم الأندية، خلال البطولة التي تقام في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الجاري.

ويبدأ العميد مشواره في كأس العالم للأندية 2023 بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل دوري أبطال أوقيانوسيا، الثلاثاء، على أن يلتقي الفائز، الأهلي المصري بطل دوري أبطال أفريقيا في ربع النهائي.


وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم" فيفا" مساء اليوم الأربعاء، القوائم الرسمية للأندية المشاركة في البطولة.

وجاءت قائمة الاتحاد كالتالي:

أسماء القائمة 

عبدالله المعيوف، عمر هوساوي، لويز فيليبي، سلطان الفرحان، نجولو كانتي، فابينيو، كريم بنزيما، إيجور كورونادو، جوتا، زكريا هوساوي، مهند الشنقيطي، حسن كادش، فيصل الغامدي، مروان الشافعي، عبدالرحمن العبود، أحمد حجازي، أحمد بامسعود، مدالله العليان، مارسيلو جروهي، صالح العمري، رومارينيو، عبدالرزاق حمدالله. 
 

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