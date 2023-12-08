كرة السلة| مواجهة قوية بين الأهلي وسموحة في نهائي دوري المرتبط اليوم

يلتقي الفريق الأول بالنادي الأهلي مع نظيره فريق سموحة، في إياب الدور النهائي من بطولة دوري مرتبط لكرة السلة موسم 2023-2024.

موعد مباراة الأهلي وسموحة في إياب نهائي السلة

ويلتقي «رجال سلة الأهلي» في الثامنة مساء اليوم الجمعة مع سموحة، على صالة حسن مصطفى، في إياب نهائي دوري المرتبط.



وكان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب على سموحة بنتيجة 83-54، بينما حقق فريق المرتبط 18 سنة الفوز بنتيجة 78-74.



يذكر أن فريق سلة الأهلي هو بطل المسابقة في آخر ثلاث نسخ منها، حيث نجح في حصد لقب البطولة على حساب فريق الاتحاد السكندري في الثالث مواسم السابقة.