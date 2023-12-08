شقيقان يتعديان على عامل بـ"خرطوش" في سوهاج

أصيب عامل في بداية الثلاثينات من العُمر، برش خرطوش بالبطن، أثناء مشاجرة نشبت بينه وبين شقيقين؛ بسبب خلافات على أولوية المرور دائرة مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده إصابة عامل برش خرطوش بالبطن في مشاجرة نشبت بينه وبين شقيقين.

وبالانتقال والفحص تبین أن طرفي المشاجرة كلاً من:" طرف أول المدعو عبد المعز ع.م.ع- 33 سنة- عامل- ويقيم دائرة المركز- مصاب برش خرطوش بالبطن، وطرف ثاني المدعو فارس ا.ا.ا- 18 سنة- طالب، وشقيقه المدعو خالد ا.ا.ا- 17 سنة- طالب- ويقيمان دائرة المركز".

وتم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني بندقية خرطوش، وتبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما على الآخر وقيام الأول من الطرف الثاني بإحداث إصابة الطرف الأول من السلاح المضبوط بحوزته، أثناء تواجدهما دائرة المركز؛ بسبب خلافات سابقة بينهما على أولوية المرور.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.