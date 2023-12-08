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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بتضرب العيال.. حقيقة فيديو سيدة الشيخ زايد المثير للجدل| تفاصيل

صدى البلد

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى لمقطع فيديو تظهر خلاله إحدى السيدات تقوم بالركض بمدخل أحد العقارات بمنطقة الشيخ زايد بالجيزة، والادعاء باعتدائها على المواطنين وتسببها فى إصابة عدد من الأطفال. 

بالفحص أمكن التوصل إلى القائمة على نشر مقطع الفيديو المشار إليه (إحدى السيدات - مقيمة بمنطقة الشيخ زايد)، وباستدعائها وسؤالها أفادت بأنها بتاريخ 18 نوفمبر الماضى وحال مشاهدتها لسيدة ترتدى ملابس رثة وذات شعر أشعث ويبدو عليها علامات الاهتزاز النفسى تحاول دخول العقار محل سكنها، وحال نهرها قامت بالعدو خارج العقار وأكدت عدم تعرضها لها بالقول أو الفعل أو إحداث أى تلفيات بالعقار محل سكنها وأنها لم تقم بإبلاغ الأجهزة الأمنية وإكتفت بنشر مقطع الفيديو المشار إليه فى أوساط معارفها لتحذيرهم منها . 

وبالنسبة لما تم تداوله بمقطع صوتى يتضمن الزعم بتعدى المذكورة على عدد من الأطفال ودخول بعض الحالات لمستشفتى (زايد العام وزايد التخصصى بمنطقة الشيخ زايد بالجيزة) تبين عدم صحة ذلك، حيث لم تتلقى الأجهزة الأمنية أية بلاغات فى هذا الشأن وبمراجعة القائمين على المستشفتين لم يُستدل على إستقبالهما أية حالات وفقاً لما ورد بتلك المزاعم. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار  استكمال الفحص لتحديد المذكورة والقائمين على ترويج تلك المزاعم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

الأجهزة الامنية التواصل الاجتماعي زايد التخصصي مواقع التواصل الاجتماعي

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