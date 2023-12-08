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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالحجاب.. ياسمين صبري تفاجئ المتابعين بإطلالة غير متوقعة.. شاهد

ياسمين صبري
ياسمين صبري

شاركت الفنانة ياسمين صبري  صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.


 وظهرت بإطلالة محتشمة بالحجاب بالون الأبيض لتكشف جمالها وأناقتها. 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت ياسمين صبري، في المكياج على جمال بشرتها مع وضع لمسات رقيقة وناعمة من المكياجالذي يتناسب مع ظهورها ويكشف جمال انوثتها
 

أحدث أعمال ياسمين صبري

وعن أحدث أعمال ياسمين صبري، شاركت في فيلم البعبع، الذي تم عرضه في موسم عيد الأضحى لعام 2023، وحققالكثير من المشاهدات، وتدور أحداثه في يوم واحد حول سلطان، وهو مجرم مخضرم تم الإفراج عنه من السجن، ليقومبعدها بعملية تسليم آثار لصالح أحد التجار، لكنه يغدر بهم ويستولي على الآثار والأموال ويبلغ عنهم الشرطة، ويستعدللسفر خارج مصر، إلا أنه يفاجأ بظهور ابنيه الاثنين في منزله القديم واللذان لم يكن يعلم عنهما شيئا منذ ولادتهما،فيضطر إلى الهروب بهما وسط هجوم إحدى العصابات عليه.

أحدث أعمال ياسمين صبري الحجاب موسم عيد الأضحى اطلالة محتشمة ياسمين صبري بالحجاب أبطال فيلم “البعبع”

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