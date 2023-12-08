شظايا صواريخ المقاومة تصيب سيارة في تل أبيب |صورة

أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن شظايا صاروخ قادم من غزة سقطت على سيارة متوقفة في مدينة تل أبيب الساحلية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لا توجد تقارير عن الإصابات.

وقبل قليل، أفادت وسائل الاعلام الاسرائيلية بدوي صافرات الإنذار في تل أبيب والمناطق المحيطة بها بعد إطلاق وابل من الصواريخ من قطاع غزة.

وفي الوقت نفسه، تم تفعيل إنذار للاشتباه في تسلل طائرة بدون طيار في العديد من مستوطنات الجليل الأعلى، بما في ذلك مدينة كريات شمونة، بالقرب من الحدود اللبنانية.

كما دوت أيضا صفارات الإنذار الصاروخية في مستوطنتين في الجليل الأعلى، وهم كفار بلوم ونيوت موردخاي.

ويحقق جيش الاحتلال الإسرائيلي في سبب تفعيل الإنذارات في الشمال.