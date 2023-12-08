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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قوات الاحتلال تنفذ حزاما ناريا على محيط مستشفى الأوروبي في خان يونس

صدى البلد

نفذت قوات طيران الاحتلال ، اليوم الجمعة، حزاماً نارياً وشنت غارات مكثفة على محيط مستشفى الأوروبي في خان يونس. 

كما قصفت طائرات الاحتلال مسجداً في منطقة عبسان، شرق خان يونس.

وأفادت وسائل الإعلام الاسرائيلية بدوي صافرات الإنذار في تل أبيب والمناطق المحيطة بها بعد إطلاق وابل من الصواريخ من قطاع غزة.


ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، في الوقت نفسه، تم تفعيل إنذار للاشتباه في تسلل طائرة بدون طيار في العديد من مستوطنات الجليل الأعلى، بما في ذلك مدينة كريات شمونة، بالقرب من الحدود اللبنانية.


كما دوت أيضا صفارات الإنذار الصاروخية في مستوطنتين في الجليل الأعلى، وهم كفار بلوم ونيوت موردخاي.

ويحقق جيش الاحتلال الإسرائيلي في سبب تفعيل الإنذارات في الشمال.

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