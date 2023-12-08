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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مدير الأمن ومحافظ سوهاج يعزّيان في وفاة النائب خليفة رضوان بجرجا

صدى البلد

قدم اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، بصحبة اللواء طارق الفقي، محافظ الإقليم، واجب العزاء، في وفاة النائب خليفه رضوان خلف رضوان، عضو مجلس النواب عن دائرة جرجا جنوب سوهاج، وعضو لجنة الصحة بمجلس النواب، والذي وافته المنية صباح أمس الخميس؛ إثر تعرضه لوعكة صحية شديدة.

وقد نعى مدير أمن سوهاج، الفقيد، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

قانون مجلس النواب

ومن الجدير بالذكر أن قانون مجلس النواب ولائحته الداخلية، قد نظم إجراءات الإعلان عن خلو مقعد أحد النواب بسبب الوفاة ونصت المادة 25 من القانون على أنه إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل يتم إجراء انتخاب تكميلي.

وإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المُقرر، فإن كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليًا يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيًا كانت صفته.

وفي جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه.

 

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