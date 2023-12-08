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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بسبب أوكرانيا| اللجنة الدولية تضع شرطًا أمام الرياضيين الروس والبيلاروس بأولمبياد باريس

الأولمبياد
الأولمبياد

منحت اللجنة الأولمبية الدولية الضوء الأخضر للرياضيين الروس والبيلاروس للمشاركة تحت علم محايد في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقررة في باريس من 26 يوليو الى الحادي عشر من أغسطس المقبلين، شرط ألا يدعموا الصراع في أوكرانيا.

وأشارت اللجنة الأولمبية الدولية في بيان لها الجمعة بانه "حتى الآن الأمر ينطبق على 11 رياضيا محايدا في الألعاب الفردية تأهلوا للمنافسة بينهم 8 من روسيا و3 من بيلاروسيا".

وللمقارنة، فان اكثر من 60 رياضيا من أوكرانيا تأهلوا الى الألعاب الأولمبية المقبلة.

وجاء قرار اللجنة الأولمبية الدولية على اثر قيام الاتحادات الرياضية الدولية بطلب من الأولى قبول مشاركة الرياضيين الروس والبيلاروس تحت علم محايد "بأسرع وقت" في دورة الألعاب الأولمبية بحسب بيان صادر عنها بعد القمة الأولمبية الثانية عشرة قبل يومين.

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