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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري طب نفسي: يجب تربية الأطفال على أهمية الانتخابات والمشاركة فيها

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

قال الدكتور محمد حمودة، استشاري الطب النفسي، إن تربية الطفل على أهمية الانتخابات الرئاسية، سينشأ يعلم أهمية الانتخابات وأهمية صوته الانتخابي وتأثيره، إذ ان بعض الآباء توصل فكرة أن المشاركة في الانتخابات ليست هامة، وهذا نموذج سلبي يجب منعه بين الآباء. 

حديث حول الانتخابات الرئاسية 

وأضاف "حمودة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هدير أبو زيد في برنامج "التاسعة" المذاع من خلال قناة "الأولى"، أن مثل تلك النماذج السلبية تؤثر على الأطفال في المستقبل، وجعلهم أشخاص غير فاعلين في المجتمع، يجب الطالب أن يعلم من هو رئيس الجمهورية، وموقفه في البلاد. 

وتابع: "لازم ناخد الطفل في فكرة أن رئيس الجمهورية ده مدير المدرسة، لو مثلا عنده مدير طيب ومدير عنيف، طب لو انت اللي هتختار مدير مدرسك، الفكرة البسيطة دي ممكن تخليه ينمو عنده فكرة الانتخابات وأنه ينزل الانتخابات، وأحاول ابسط له الموضوع". 

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