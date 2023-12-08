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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مسؤولة بـ "القومي للمرأة": وصلنا لـ 7 ملايين سيدة لتوعيتها بالانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

قالت إيزيس محمود، رئيس الإدارة المركزية للتنمية بالمجلس القومي للمرأة، إن المجلس كان سباق في تهيئة المناخ قبل الانتخابات الرئاسية، بداية من شهر أغسطس الماضي، وتم طرق الأبواب والوصول لـ 7 مليون سيدة في عقر دارها، للحديث حول كل القضايا التي تهم الوطن، وعدم السماح للشائعات المغرضة التي تحاول هز الثقة بالدولة المصرية. 

حديث حول الانتخابات الرئاسية 

وأضافت "محمود"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد موسى في برنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن الدولة في اهتمامها الأول المواطن المصري، وعوائد المشروعات القومية تعود على كل فرد في المجتمع المصري حاليا ومستقبلا للأجيال الجديدة. 

وتابعت، أن المرأة المصرية تستكمل مسيرتها في الانتخابات خلال الأيام المقبلة، وذلك من إحساسها بالمسؤولية حول الوطن، في ضوء احتياج الوطن لصوتها ومشاركتها، "دايما المرأة المصرية بنشوفها وهي بتنقل المشهد الانتخابي من مجرد تصنيف لاحتفالية انتخابية، وعرس انتخابي، تلاقي السيدات المصريات نازلين وواقفين قدام اللجان مش عاوزين يروحوا". 

وواصلت: "عاوزة أقول لعظيمات مصر أن انتم اثبتم للعالم كله أن المرأة المصرية مش رمانة الميزان في مصر بس، بل المجتمع المصري كله بيقف في ضهر دولته، وعاوز يشارك ويقف جنب لجان الانتخاب، والعالم كله لازم يشوف ده". 

الانتخابات الرئاسية القومى للمرأة برنامج خط أحمر محمد موسى

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