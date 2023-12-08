خبير في الشأن الروسي: بوتين سيترشح للرئاسة مستقل ولكن سيدعمه الحزب الحاكم

قال تيمور دويدار، رئيس وكالة تنمية التجارة الدولية بموسكو، إن ترشح فلاديمير بوتين لانتخابات رئاسة روسيا أمر طبيعي إذ أن هذا عمله، حيث إنه يرغب في الاستمرارية والفترة المقبلة في حال نجاحه ستكون الخامسة، وتم تعديل الدستور في روسيا لتكون مدة الرئاسة 6 سنوات، وأصبح يمكنه الترشح بشكل طبيعي.

حديث حول فلاديمير بوتين

وأضاف "دويدار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هدير أبو زيد في برنامج "التاسعة" المذاع من خلال قناة "الأولى"، أن شعبية فلاديمير بوتين في هذا الصدد مازالت عالية، ولديه تأييد وتفويض كبير، موضحا أن منافسين فلاديمير بوتين من حقهم أن يقدموا طلباتهم حتى 27 ديسمبر المقبل للمستقلين و1 يناير من الأحزاب

وتابع، أن فلاديمير بوتين سيترشح بشكل مستقل مثل الانتخابات الماضية ألا أنه مدعوم من الحزب الحاكم، "لم أسمع حتى الآن عن أي مرشح للتقدم أمام بوتين في الانتخابات الرئاسية".

واستكمل، أن فلاديمير بوتين ربما هو المرشح الأفضل في الوقت الحالي، ولن يكون لديه مشاكل في الفوز بالانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي يتولى فيها حتى عام 2030، والتي من المتوقع أن تُظهر روسيا بشكل مختلف.